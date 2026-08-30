Elazığ’da 30 Ağustos coşkusu salon programına dönüştü

Elazığ'da 30 Ağustos törenleri kapalı salonda yapıldı

Elazığ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı, olumsuz hava şartları nedeniyle Yakup Kılıç Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Tören, farklı yaş gruplarından vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Törenin akışı:

Programda ilk olarak protokol üyeleri salondakileri selamlayarak bayramlarını kutladı. Vali Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından yapılan selamlama ve takdimlerin ardından saygı duruşu ile İstiklal Marşı okundu. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı salonda dinlendi.

Gösteriler ve kapanış:

Tören, Belediye Mehteran Takımı ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü folklor ekibinin sunumlarıyla devam etti. Etkinlikler, okunan şiirlerle ve alkışlarla sona erdi; program, hava koşullarına rağmen planlandığı şekilde tamamlandı.

ELAZIĞ’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMININ 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DÜZENLENEN ETKİNLİKLERLE KUTLANDI