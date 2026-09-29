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Elazığ'da ağaca çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı

Elazığ-Keban karayolu Cip köyü mevkiinde bir otomobilin sürücünün kontrolünü kaybederek ağaca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı, ekipler müdahale etti.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 12:00

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 12:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Elazığ'da ağaca çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı

kaza ayrıntıları:

Elazığ-Keban karayolu Cip köyü mevkiinde meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre B.T.C. idaresindeki 23 AGP 115 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı.

müdahale ve tedavi:

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

jandarma incelemesi:

Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

ELAZIĞ’DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, AĞACA ÇARPTI. KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

ELAZIĞ’DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, AĞACA ÇARPTI. KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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