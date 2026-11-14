Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Elazığ'da akaryakıt tankeri şarampole devrilip yandı: sürücü yaşamını yitirdi

Elazığ-Malatya karayolunda şarampole devrilen 27 GH 715 plakalı akaryakıt tankeri yanarak küle döndü; araçta sıkışan sürücü İdris T. yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:49

GÜNCELLEME: 14 Kasım 2026 - 11:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Elazığ'da akaryakıt tankeri şarampole devrilip yandı: sürücü yaşamını yitirdi

Elazığ'da akaryakıt tankeri şarampole devrilip yandı

Elazığ-Malatya karayolunda meydana gelen kazada, 27 GH 715 plakalı akaryakıt tankeri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonrası tanker kısa sürede alevlere teslim oldu ve araç içerisinde sıkışan sürücü İdris T. (38) yanarak hayatını kaybetti.

kaza ve yangının seyri:

Tanker devrildikten hemen sonra yangın büyüdü ve aracın tamamı alev aldı. Olayın ilk safhasında sürücünün araç içinde mahsur kaldığı bildirildi.

müdahale ve adli işlem:

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alıp söndürdü. Araç içinde yanarak hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni AFAD tarafından çıkartıldı; yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

ELAZIĞ’DA ŞARAMPOLE DEVRİLEN AKARYAKIT TANKERİ ALEVLERE TESLİM OLDU. ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞAN...

ELAZIĞ’DA ŞARAMPOLE DEVRİLEN AKARYAKIT TANKERİ ALEVLERE TESLİM OLDU. ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ YANARAK HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa'da yağışta kayan otomobil kaldırımı aşarak ağaca çarptı
images

Çevre yolunda müdahale sırasında araca çarpıldı: 5 kişi yaralandı
images

Keçiören'de tehlikeli gösteri: drift yapan 4 kişi yakalandı
images

adana’da komşular arasında silahlı çatışma: 5 yaralı, 1’i ağır

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa'da yağışta kayan otomobil kaldırımı aşarak ağaca çarptı

Çevre yolunda müdahale sırasında araca çarpıldı: 5 kişi yaralandı

Keçiören'de tehlikeli gösteri: drift yapan 4 kişi yakalandı

adana’da komşular arasında silahlı çatışma: 5 yaralı, 1’i ağır

TREND HABERLER

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar

Emre Belözoğlu ile dönüş: Fenerbahçe Çorum'da 5-0'lık galibiyetle milli araya girdi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı