Elazığ’da Ataşehir mahallesinde yıldırım cep telefonu kamerasına yansıdı

Elazığ’da ataşehir mahallesinde yıldırım düşme anı

Meteorolojinin uyarı yaptığı Elazığ’da aralıklarla görülen gök gürültülü sağanak yağış sırasında Ataşehir Mahallesi’ndeki bir alana yıldırım düştü. Olay, bölgedeki yağışlarla eş zamanlı olarak kaydedildi.

Görüntüdeki detaylar:

Yıldırımın düştüğü an, yakın mesafeden kaydedilmiş bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir parlama ve ardından duyulan gök gürültüsü izlenebiliyor; düşüşün meydana geldiği alan açık/arasözlü bir zemin olarak kayda geçti.

Hava uyarısı ve etkileri:

Meteorolojinin duyurduğu uyarılar doğrultusunda kentte gök gürültülü sağanak yağışın bölgesel olarak etkili olduğu belirtildi. Yağışların devam etmesi ihtimaline karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulanıyor.

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