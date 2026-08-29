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Elazığ’da Ataşehir mahallesinde yıldırım cep telefonu kamerasına yansıdı

Meteorolojinin uyarı yaptığı Elazığ’da gök gürültülü sağanak sırasında Ataşehir Mahallesi’ne yıldırım düştü; anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 18:58

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EDİTÖR: Aslı Han

Elazığ’da Ataşehir mahallesinde yıldırım cep telefonu kamerasına yansıdı

Elazığ’da ataşehir mahallesinde yıldırım düşme anı

Meteorolojinin uyarı yaptığı Elazığ’da aralıklarla görülen gök gürültülü sağanak yağış sırasında Ataşehir Mahallesi’ndeki bir alana yıldırım düştü. Olay, bölgedeki yağışlarla eş zamanlı olarak kaydedildi.

Görüntüdeki detaylar:

Yıldırımın düştüğü an, yakın mesafeden kaydedilmiş bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir parlama ve ardından duyulan gök gürültüsü izlenebiliyor; düşüşün meydana geldiği alan açık/arasözlü bir zemin olarak kayda geçti.

Hava uyarısı ve etkileri:

Meteorolojinin duyurduğu uyarılar doğrultusunda kentte gök gürültülü sağanak yağışın bölgesel olarak etkili olduğu belirtildi. Yağışların devam etmesi ihtimaline karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulanıyor.

ELAZIĞ YILDIRIM DÜŞME ANI

ELAZIĞ YILDIRIM DÜŞME ANI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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