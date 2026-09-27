Dolar 48,9280 -0,05%
Euro 55,7868 +0,21%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.797,55 +0,54%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Elazığ'da babasının izinden giden tek kadın balık ustası siparişlere yetişiyor

Sena Tunç, Mustafapaşa'da açtığı balık ekmek dükkanında Elazığ'ın tek kadın balık ustası olarak 6 çeşit balıkla siparişlere yetişiyor, işinde sadece kadınlar çalışıyor.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 12:11

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 12:13

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Elazığ'da babasının izinden giden tek kadın balık ustası siparişlere yetişiyor

Mustafapaşa'da babadan kalma lezzet ve yeni bir anlayış:

Sena Tunç, Elazığ'da baba mesleğini sürdürme kararıyla Mustafapaşa Mahallesi'nde bir balık ekmek işletmesi açtı. Abisinin Kapalı Çarşı'daki canlı balık tezgahı ve ablasının Su Ürünleri Fakültesi'ndeki eğitimi, Tunç'un bu sektöre olan ilgisini perçinledi. Yakınlarının 'kadın başına bu işi yapamazsın' sözlerine rağmen iş yerini kuran Tunç, kısa sürede kentin dikkatini çeken bir isim haline geldi.

Günlük menü ve tedarik süreçleri:

İşletmede sabit olarak 6 çeşit balık sunuluyor: hamsi, istavrit, çupra, levrek, alabalık ve somon. Tunç, balıkların büyük kısmını abisinin tezgahından günlük taze olarak temin ettiklerini; alabalık ve somonun Keban'da üretilen doğal balıklar olduğunu vurguluyor. Taleplere hızlı yanıt verdiklerini, balık sezonunun açılmasıyla müşterilerin örneğin '2 kilo çinekop hazırla' demesi halinde abisinden kısa sürede temin edebildiklerini anlatıyor.

Müşteriler, bir kadın ustanın balıkları pişirişini görünce ilgilerini gizleyemiyor; Tunç'u izleyip fotoğraf çektirenler oluyor. İlk başlarda balık temizleme ve pişirme işleri zor gelse de zaman içinde deneyim kazanarak işin ustası haline geldiğini söylüyor.

Toplumsal algı ve istihdama yaklaşım:

Tunç, sektörde karşılaştığı önyargılara rağmen işi sahiplenmiş. 'Elazığ'da tek kadın balıkçı benim' diyen Tunç, başlangıçta balık temizlemenin güç geldiğini ancak artık bunun 'çocuk oyuncağı' gibi olduğunu belirtiyor. İşyerinde siparişlere yetişmekte zorlandığını ve yoğun ilgi gördüğünü ifade ediyor.

İşletmede aynı zamanda bir farkındalık yaratmak amacıyla çalışanların tamamının kadın olduğunu vurgulayan Tunç, bu tercih sayesinde hem kadın istihdamına katkı sağladığını hem de işyerinin imajında farklılık yarattığını söylüyor. Müşteri taleplerine göre menüyü genişletebildiklerini ve günlük yoğunluğa rağmen esneklik sunabildiklerini ekliyor.

Sena Tunç'un hikayesi, babadan gelen mesleği sahiplenmenin yanı sıra kadınların geleneksel işler içinde yer alabileceğine dair somut bir örnek oluşturuyor; müşterilerin ilgisi ve artan siparişler ise bu kararın haklılığını gösteriyor.

SENA TUNÇ

SENA TUNÇ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Besni'nin mutfağı için yeni adres: Ali Erdemoğlu Gastronomi Merkezi
images

Halk ve güvenlik toplantılarında mahalle talepleri yerinde değerlendirildi
images

Sincik'te iki yeni tesisin tamamlanma süreci hızlanıyor
images

Dar sokaklardan Ormanya'ya: emekliliğin tadını çıkaran dört eşek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çobantaşı'nda karayolu çarpışması: 6 kişi yaralandı

Kıyı ulaşımında dönüm noktası: Çeşmeli-Kızkalesi otoyolunda sona geliniyor

Uzun yılların sır perdesi aralandı: üç faili meçhul dosyada ilerleme

Besni'nin mutfağı için yeni adres: Ali Erdemoğlu Gastronomi Merkezi

TREND HABERLER

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi