kaza detayı:

Elazığ-Bingöl kara yolu Yazıkonak mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen otomobil yol ortasındaki demir bariyerlere çarptı. Edinilen bilgiye göre 34 DOJ 402 plakalı araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

müdahale ve yaralılar:

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

polis incelemesi:

Sürücünün kimliği haberin hazırlandığı sırada öğrenilemedi. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

ELAZIĞ’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, DEMİR BARİYERLERE ÇARPTI. KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI