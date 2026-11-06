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Elazığ'da çocuklar Ulukent trafik parkında trafikte güvenliği öğrendi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri Ulukent'teki Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda 245 öğrenciye teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verdi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 16:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Elazığ'da çocuklar Ulukent trafik parkında trafikte güvenliği öğrendi

Eğitim programı ve katılımcılar:

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2-5 Kasım 2026 tarihleri arasında Ulukent Mahallesi'nde bulunan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda çocuklara yönelik trafik eğitimi düzenledi.

Programa Kızılay Anaokulu, Kazım Karabekir İlkokulu, Hilalkent İlkokulu ve İhsan Tangülü Ortaokuldan toplam 245 öğrenci ile 27 öğretmen katıldı; böylece eğitimlere katılan kişi sayısı 272 oldu.

Uygulamalı ve teorik eğitimler:

Eğitim kapsamında öğrencilere temel trafik kuralları, güvenli yaya davranışları ve trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar hem teorik hem de uygulamalı olarak öğretildi. Parkta kurulan düzeneklerde çocuklar yön levhalarını, yaya geçitlerini ve trafik işaretlerini uygulamalı olarak gördü ve uyguladı.

Uygulamalı bölümlerde öğrencilerin trafik bilincini geliştirmeye yönelik simülasyonlar ve yönlendirmeler ön plandaydı; ekipler, küçük yaştaki katılımcıların dikkatini çekmek ve öğrenmeyi kolaylaştırmak amacıyla pratik gösterimler yaptı.

Programın sonunda, öğrencilere trafik bilincini pekiştirmek amacıyla kırmızı düdük ve dedektif kartı dağıtıldı. Bu materyallerin, okul ve aile ortamında güvenli davranış hatırlatıcıları olarak kullanılması hedefleniyor.

Etkinlik, çocukların erken yaşta trafik kurallarını tanıması ve trafikte daha güvenli davranışlar geliştirmesi bakımından önem taşıyor; düzenleyen ekipler benzer eğitimlerin sürdürüleceğini belirtti.

ELAZIĞ’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ÇOCUKLARA TRAFİK EĞİTİM PARKINDA TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİM...

ELAZIĞ’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ÇOCUKLARA TRAFİK EĞİTİM PARKINDA TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİM VERİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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