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Elazığ'da cuma çıkışı kısa sürede yüzlerce lira toplayan dilencilere müdahale

Elazığ zabıta ekipleri cuma namazı çıkışı iki dilencinin bir saatte yaklaşık 600 lira topladığını saptayıp paraya el koydu, haklarında işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 15:19

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Elazığ'da cuma çıkışı kısa sürede yüzlerce lira toplayan dilencilere müdahale

Elazığ'da denetim sonucu yakalanan dilenciler:

Elazığ Belediyesi zabıta ekipleri kent genelinde dilencilere yönelik denetim yaptı. Uygulamalar özellikle cami önleri ve vatandaş yoğunluğunun yüksek olduğu noktalarda gerçekleştirildi. Denetimlerde çok sayıda kişi tespit edilerek zabıta müdürlüğüne götürüldü ve üst aramaları yapıldı.

Bir saatte toplanan miktar tespit edildi:

Üst araması yapılan dilenciler arasında, ikisinin ayrı ayrı cuma namazı çıkışında yaklaşık bir saatte toplam 600 lira topladığı belirlendi. Elde edilen paralara zabıta tarafından el konuldu, söz konusu kişiler hakkında ilgili mevzuat kapsamında işlem başlatıldı.

Denetim sırasında yaşananlar ve zabıtanın açıklamaları:

Denetim esnasında zabıta ekiplerinin 'Bir saatte nasıl 600 lira topladın' sorusuna dilencilerden birinin 'Maşallah' yanıtını vermesi dikkat çekti. Zabıta yetkilileri, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi ve uygulamaların devam edeceğini vurguladı.

ELAZIĞ&#039;DA ZABITA EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ DENETİMDE CUMA NAMAZI ÇIKIŞI BİR SAATTE YAKLAŞIK 600 LİRA...

ELAZIĞ'DA ZABITA EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ DENETİMDE CUMA NAMAZI ÇIKIŞI BİR SAATTE YAKLAŞIK 600 LİRA TOPLAYAN DİLENCİLER YAKALANARAK HAKLARINDA YASAL İŞLEM YAPILDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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