Elazığ'da dağların sessiz sürüsü: koruma altındaki keçiler görüntülendi

Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri, kayalık ve dağlık alanlarda sürü halinde görüntülendi. Gözlemler, keçilerin bir süre toplu halde hareket ettiğini ve bölgeden geçenlerin cep telefonu kameralarıyla kayda aldığını gösterdi.

doğal yaşamda bir araya geliş:

Görüntülere göre sürü, kayalıkların arasında düzenli bir biçimde ilerledi; hareketleri doğal yaşam içgüdülerini yansıtıyordu. İzleyenlerin kaydettiği videolar, yaban hayatının güncel davranışlarına doğrudan tanıklık sağladı.

gözden kayboluş ve korumanın önemi:

Bir süre sonra dağ keçileri dağlık alanda gözden kayboldu. Bu tür kareler, bölgedeki yaban hayvanlarının korunmasının ve doğal yaşam alanlarının sürdürülmesinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor ve yerel farkındalığı artırıyor.

ELAZIĞ’DA KORUMA ALTINDAKİ DAĞ KEÇİLERİ SÜRÜ HALİNDE GÖRÜNTÜLENDİ