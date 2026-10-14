Elazığ’da devrilen hayvan yüklü tırda sürücü yaralandı, çok sayıda küçükbaş telef oldu

Elazığ-Diyarbakır kara yolunda canlı küçükbaş taşıyan bir tırın devrilmesi sonucu, araçta bulunan çok sayıda hayvan telef olurken sürücü yaralandı ve kurtarma ekipleri olay yerinde çalışma yürüttü.

Kaza ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, 27 BDF 728 plakalı canlı küçükbaş hayvan taşıyan tır, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 1 yaralı olduğu, araçta sıkışan sürücünün itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından çıkarıldığı bildirildi. Olayda ise çok sayıda küçükbaş telef oldu.

Kurtarma çalışması ve inceleme:

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkartılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazadan kurtulan hayvanlar çevrede koruma altına alınırken, ilgili birimler olay yerinde kaza ile ilgili inceleme yaptı.

ELAZIĞ’DA CANLI KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TAŞIYAN TIRIN DEVRİLMESİ SONUCU SÜRÜCÜ YARALANIRKEN ÇOK SAYIDA HAYVAN İSE TELEF OLDU.