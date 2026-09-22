Elazığ'da dumanlar gökyüzünü kapladı: Sarıçubuk'ta lastik deposunda yangın

Elazığ'ın merkeze bağlı Sarıçubuk köyü mevkiinde bulunan bir lastik deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı ve çevreyi yoğun duman sardı.

yangının çıkışı ve yayılımı:

Edinilen bilgiye göre yangının başlangıç nedeni henüz tespit edilemedi. Depoda çıkan alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek gökyüzünü dumanla kapladı ve bölgeden görsel olarak yoğun bir duman yükseldi.

itfaiye müdahalesi ve çalışmalar:

Olayın bildirilmesinin ardından Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını söndürmek ve olası yayılmayı önlemek için çalışma başlattı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

görsel ve yerel etkiler:

Yangın sırasında bölgeden yükselen dumanların geniş alanlara yayıldığı, gökyüzünün bazı kesimlerinde duman tabakasının görüldüğü bildirildi. Yetkililer ve itfaiye ekipleri, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

YANGIN RÜZGARIN DA ETKİSİYLE KISA SÜREDE BÜYÜRKEN, GÖKYÜZÜNÜ DUMANLAR KAPLADI