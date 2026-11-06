Elazığ'da ekiplerin koordinasyonunu öne çıkaran deprem ve tahliye tatbikatı

Elazığ'da uygulamalı deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği öncülüğünde, sağlık çalışanlarının afetlere karşı hazırlık düzeyini artırmak amacıyla uygulamalı deprem ve tahliye tatbikatı düzenlendi. Tatbikat, saha koşullarına uygun senaryolarla sağlık ekiplerinin pratik becerilerini sınamaya yönelik planlandı.

Tatbikatın içeriği ve uygulamaları:

14 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda gerçekleştirilen çalışmada, muhtemel bir deprem anında yapılması gerekenler adım adım uygulandı. Senaryolar çerçevesinde güvenli tahliye süreçleri, hasta ve personel güvenliğinin sağlanması ile olay yerinde önceliklendirme yöntemleri uygulamalı olarak ele alındı. Uygulamalarda iletişim ve ekip içi sorumluluk dağılımı üzerinde duruldu.

Hedefler ve kurumlar arası iş birliği:

Tatbikata AFAD ve UMKE ekipleri de katıldı; çalışma ile amaçlanan, afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesiydi. Ayrıca sağlık çalışanlarının afet yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerinin arttırılması, uygulamalı eğitimlerle pekiştirilerek sahada etkin ve koordineli müdahale sağlanması hedeflendi.

ELAZIĞ’DA UYGULAMALI DEPREM VE TAHLİYE TATBİKATI