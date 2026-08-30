Elazığ'da fırtına ve dolu köyde çadırları uçurdu, arazilere zarar verdi

Elazığ'da fırtına ve dolu köyde yaşamı olumsuz etkiledi

Elazığ’ın Karakoçan ilçesine bağlı Çayırgülü Çayırlık mezrası ile Kızılca köyünde etkili olan şiddetli fırtına ve dolu, yerel yaşamı zorladı. Olayda tarım arazilerinde zarar meydana gelirken, Kızılca köyünde hayvanların barındığı çadırlar fırtınanın etkisiyle uçtu.

Etkilenen bölgeler:

Çayırgülü köyü Çayırlık mezrasında dolu yağışı sonrası tarım arazilerinde gözle görülür zarar tespit edildi. Kızılca köyünde ise özellikle hayvan barınakları olarak kullanılan çadırların zarar görmesi, kırsal yaşam ve hayvancılık faaliyetleri açısından doğrudan etkiler oluşturdu.

İnceleme ve tespit çalışmaları:

Karakoçan Kaymakamlığı, yaşanan hasarın boyutunu belirlemek amacıyla değerlendirme yapmak üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerini görevlendirdi. Ekiplerin sahada yürüttüğü ön incelemelerin ardından, fırtına ve dolunun yol açtığı zararın kapsamı ve yapılacak destek çalışmaları netleşecek.

Yetkililer, vatandaşların ve çiftçilerin zararlarının kayda geçirilmesi için yapılacak tespit çalışmalarının önemine dikkat çekiyor. Hasar tespitleri tamamlandığında, ilgili kurumların gerekli yönlendirmeleri ve destekleri açıklaması bekleniyor.

ELAZIĞ’IN KARAKOÇAN İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ FIRTINA VE DOLU YAĞIŞINDAN DOLAYI, HAYVAN ÇADIRLARI ZARAR GÖRÜRKEN, BAZI KÖYLERİN YOLLARINDA DA HASARA YOL AÇTI