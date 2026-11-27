kaza detayları:

Elazığ'da Hazardağlı Kavşağı'nda trafik kazası yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hafif yaralandı ve durumunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

müdahale ve sevk:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldı; daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

polis incelemesi:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparak tutanak tuttu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve ekiplerin çalışması devam ediyor.

ELAZIĞ’DA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, 1 KİŞİ HAFİF YARALANDI.