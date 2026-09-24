Elazığ'da hissedilen sarsıntı kayıtlara geçti, hasar ihbarı yapılmadı

İçişleri Bakanlığı (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre; Şanlıurfa ili Karaköprü Merkez ilçesinde 24/09/2026 tarihinde saat 10:40’da 5.4 MW büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Sarsıntı Elazığ'da da hissedilirken, yetkililer bölgedeki durumu anlık olarak izlemeye devam ediyor.

valiliğin açıklaması:

Elazığ Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, İlimizde de hissedilen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. İlgili açıklamada, vatandaşlara yönelik şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmediği vurgulandı.

birimlerin izleme çalışmaları:

Açıklamada ayrıca, Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir denildi. Yetkililer, olası hasar ve tehlikelere karşı sahadaki ekiplerin ve kurumların koordineli çalıştığını bildirdi.

Vatandaşlara resmi duyuruları takip etmeleri, şüpheli durumlarda 112 ve ilgili kurumlara başvurmaları hatırlatıldı. Sahadan gelecek yeni bilgi ve tespitler doğrultusunda yetkililer gerekli bilgilendirmeleri yapmaya devam edecek.

ŞANLIURFA'DA MEYDANA GELEN 5,4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM ELAZIĞ’DA DA HİSSEDİLİRKEN VALİLİK TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA, 112 İHBAR HATLARINA HERHANGİ BİR İHBAR YAPILMADIĞINI BİLDİRDİ