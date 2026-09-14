Elazığ'da huzur uygulaması: aranan 14 şüpheli yakalandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güven ortamını sürdürmek, suç işlenmesini önlemek ve aranan şahısları yakalamak amacıyla kapsamlı bir asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Operasyon birçok birimin koordineli çalışmasıyla yürütüldü.

uygulamanın kapsamı:

Denetimler 35 sabit nokta ile 44 umumi açık alan olmak üzere geniş bir alanda yapıldı. Uygulamaya 90 ekipten oluşan 295 personel katıldı. Kontroller sırasında toplam 60 umumi açık iş yeri denetlendi.

uygulama sonuçları:

Kontrollerde 4 bin 153 şahıs ve 753 araç sorgulandı. Uygulama sonucunda aranan 14 şüpheli yakalandı ve çeşitli miktarlarda narkotik madde ele geçirildi. Ayrıca 17 araca toplam 384 bin 952 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Emniyet yetkilileri, benzer denetimlerin vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti.

ELAZIĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KENT GENELİNDE ÇOK SAYIDA BİRİMİN KATILIMIYLA DÜZENLENEN GENİŞ ÇAPLI ASAYİŞ UYGULAMASINDA 4 BİN 153 ŞAHIS VE 753 ARAÇ SORGULANIRKEN ARANAN 14 ŞÜPHELİ YAKALANDI