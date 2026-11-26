Elazığ’da ilk çok ip boylu kaya tırmanış eğitimi kentte yeni bir dönemi açtı

ELDAK tarafından Türkiye Dağcılık Federasyonu onaylı olarak kentte ilk kez düzenlenen "Çok İp Boylu Kaya Tırmanış Eğitimi" başarıyla tamamlandı. Organizasyonu gerçekleştiren kulüp, eğitimin bölgedeki sporcu donanımını güçlendirmeyi hedeflediğini duyurdu.

Eğitimin amacı ve önemi:

Yapılan açıklamalarda, bu tür eğitimlerin sporcuların teknik yeterliliklerini artırdığı ve Elazığ’ın dağcılık alanında önem kazanmasına katkı sağladığı belirtildi. Kulüp yetkilileri, eğitim odaklı çalışmaların bölgedeki dağcılık kültürünü güçlendireceğini vurguladı.

Kulübün açıklamaları ve gelecek planları:

ELDAK Kulüp Başkanı Murat Bahçeci değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: " Bu tür eğitimler, sporcularımızın teknik yeterliliklerini artırırken Elazığ’ın da dağcılık alanında önemli bir merkez haline gelmesine katkı sağlayacaktır. Elazığ’da dağcılık kültürünün gelişmesi, sporcularımızın ulusal ve uluslararası düzeyde kendilerini yetiştirebilmeleri için eğitim odaklı faaliyetler gerçekleştiriyoruz"

Kulüp tarafından yapılan diğer bilgilendirmede, sporcuların ulusal ve uluslararası düzeyde kendilerini geliştirebilmeleri amacıyla eğitim ve sportif faaliyetlerin önümüzdeki süreçte artarak devam edeceği bildirildi. Başarıyla tamamlanan kurs, kentte organize eğitimlerin sürdürülebilirliğine işaret ediyor.

ELAZIĞ DAĞCILIK VE ARAMA KURTARMA SPOR KULÜBÜ (ELDAK) TARAFINDAN TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU ONAYLI OLARAK KENTTE İLK KEZ DÜZENLENEN "ÇOK İP BOYLU KAYA TIRMANIŞ EĞİTİMİ" BAŞARIYLA TAMAMLANDI