Elazığ'da intiharı önleme çalışmaları değerlendirmeye alındı

toplantının amacı ve kapsamı:

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen İntiharı Önleme İl Kurulu toplantısı, intiharların önlenmesine yönelik farkındalık artırma ve vakaların azaltılmasına ilişkin çalışmaları değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi. Toplantı, Halk Sağlık Hizmetleri Başkanlığında yapıldı ve kurul üyesi kamu kurumlarının yetkilileri, idareciler ile ilgili birim çalışanları katıldı.

değerlendirmeler ve mevcut çalışmalar:

Gündemde, Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı hedefleri doğrultusunda özellikle intihar açısından risk taşıyan gruplar ele alındı. Katılımcılar, bugüne kadar kurumlar tarafından yürütülen koruyucu ve önleyici faaliyetleri gözden geçirerek uygulamaların etkililiğini tartıştı. Toplantıda hem sağlık kuruluşlarının hem de diğer kamu birimlerinin sorumluluk alanları ve mevcut kaynakların kullanımı değerlendirildi.

kararlar ve önümüzdeki adımlar:

Kurul, intiharları önlemeye yönelik çalışmaların etkinliğini artırmak ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek için önerilerde bulundu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, sonraki dönemde uygulanacak tedbirler ve yürütülecek çalışmalar kurul üyelerinin görüşleri doğrultusunda karara bağlandı. Katılımcılar ayrıca ortak eğitimler, farkındalık kampanyaları ve izleme mekanizmalarının güçlendirilmesi konularında iş birliği çağrısında bulundu.

Toplantı, mevcut uygulamaların sürdürülebilirliğinin sağlanması ve risk altındaki bireylere hızlı yönlendirme yapılabilmesi için kurumsal eşgüdümün önemini bir kez daha vurgulayarak sona erdi.

ELAZIĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, İNTİHARLARIN ÖNLENMESİNE YÖNELİK FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI VE İNTİHAR VAKALARININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ AMACIYLA "İNTİHARI ÖNLEME İL KURULU" TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.