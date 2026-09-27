Elazığ'da ipli kilidi çözen kedi evin kapısını açtı

olay nasıl gerçekleşti:

Elazığ'ın Çağlar köyünde bahçede dolaşan bir kedi, kapının kapalı olduğunu görünce içeri girmek için çözüm aradı. Kedinin dikkatini çeken, kilide bağlanmış ince bir iple kapı kolu oldu; ipi çekmeye başlayan kedi bir süre uğraştıktan sonra ipi çekip kilidi çözdü ve kapıyı açarak içeri girdi.

görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı:

O anlar ev sahibinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kayıtta kedinin kapıya yaklaşması, ipi çekişi ve sonunda kapının açılarak içeri girmesi açık biçimde görülüyor; görüntüler olayın tüm aşamalarını belgeledi.

ELAZIĞ’DA BİR KEDİ, EVİN İÇİNE GİRMEK İÇİN KAPI KOLUNA ASILAN İPİ ÇEKEREK İÇERİ GİRDİ.