Dolar 48,9280 -0,05%
Euro 55,7868 +0,21%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.797,55 +0,54%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Elazığ'da ipli kilidi çözen kedi evin kapısını açtı

Elazığ'ın Çağlar köyünde bir kedi, kapı koluna bağlı ipi çekip kilidi açtı ve eve girdi; anlar ev sahibinin cep telefonu kamerasına kaydedildi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 12:43

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 12:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Elazığ'da ipli kilidi çözen kedi evin kapısını açtı

olay nasıl gerçekleşti:

Elazığ'ın Çağlar köyünde bahçede dolaşan bir kedi, kapının kapalı olduğunu görünce içeri girmek için çözüm aradı. Kedinin dikkatini çeken, kilide bağlanmış ince bir iple kapı kolu oldu; ipi çekmeye başlayan kedi bir süre uğraştıktan sonra ipi çekip kilidi çözdü ve kapıyı açarak içeri girdi.

görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı:

O anlar ev sahibinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kayıtta kedinin kapıya yaklaşması, ipi çekişi ve sonunda kapının açılarak içeri girmesi açık biçimde görülüyor; görüntüler olayın tüm aşamalarını belgeledi.

ELAZIĞ’DA BİR KEDİ, EVİN İÇİNE GİRMEK İÇİN KAPI KOLUNA ASILAN İPİ ÇEKEREK İÇERİ...

ELAZIĞ’DA BİR KEDİ, EVİN İÇİNE GİRMEK İÇİN KAPI KOLUNA ASILAN İPİ ÇEKEREK İÇERİ GİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İnönü semalarında dev model Cessna ile gökyüzünde dalgalanan bayrak
images

İncekum sahilinde deniz hortumu kısa süreli ilgi odağı oldu
images

Ağaçta oyun: Çüngüş'te iki sincabın eğlenceli kovalamacası
images

Şehzadeler'de parke taşları hedeflenen orana ulaşıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mikrocerrahi hidrosefalide şant uygulamasına alternatif olabilir

Bozgeyik'ten yeniden açılan Suriye Başkonsolosluğu'na ziyaret: diplomasi ve dayanışma vurgusu

Darende'de kalp krizi geçiren 74 yaşındaki hasta için hava ambulansı seferber oldu

Cezaevinde ölüm: tutuklu koğuşun tuvaletinde ölü bulundu

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi