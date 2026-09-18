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Elazığ'da jandarma için enkazda arama kurtarma temel eğitimi devam ediyor

Elazığ AFAD İl Müdürlüğü, jandarma personeline teorik dersler, ekipman tanıtımı ve saha uygulamalarıyla enkazda arama kurtarma temel eğitimi veriyor.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 12:57

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Elazığ'da jandarma için enkazda arama kurtarma temel eğitimi devam ediyor

Elazığ'da jandarma personeline enkazda arama kurtarma eğitimi

Elazığ AFAD İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim, jandarma personelinin enkaz ortamlarında güvenli ve etkin müdahale edebilmesi amacıyla planlandı. Program, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin temel teorik bilgilerin aktarılmasıyla başladı ve katılımcıların sahada uygulama yapmasıyla sürdürülüyor.

Eğitimin kapsamı ve teorik bölüm:

Eğitimde öncelikle enkazda arama kurtarmanın prensipleri, güvenlik kuralları ve müdahale protokolleri üzerinde duruldu. Katılımcılara teorik bilgiler aktarılırken, arama kurtarma süreçlerinde koordinasyonun önemi ve olay yeri yönetimi hakkında temel bilgiler paylaşıldı.

Araç-gereç tanıtımı ve saha uygulamaları:

Söz konusu bölümde, arama kurtarma çalışmalarında kullanılan araç, gereç ve ekipmanlar tanıtıldı; hangi ekipmanın hangi koşulda kullanılacağı ve temel kullanım esasları uygulamalı olarak gösterildi. Ardından katılımcılar saha uygulamalarına katılarak öğrendiklerini pratikte pekiştirme imkanı buldu.

Eğitimin hedefi, jandarma personelinin enkaz ortamında riskleri değerlendirip güvenli biçimde hareket edebilmesini sağlamak ve temel arama-kurtarma becerilerini geliştirmektir. Uygulamalı eğitimlerle teorik bilginin saha yetkinliğine dönüştürülmesi amaçlanıyor.

ELAZIĞ AFAD İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN JANDARMA PERSONELİNE YÖNELİK ENKAZDA ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ...

ELAZIĞ AFAD İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN JANDARMA PERSONELİNE YÖNELİK ENKAZDA ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ VERİLDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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