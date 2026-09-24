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Elazığ'da kaçış pahalıya patladı: dur ihtarına uymayan sürücüye 326 bin lira ceza

Elazığ'da dur ihtarına uymayarak kaçan ve alkollü olduğu belirlenen B.Ç. ile araç sahibine, abart egzoz dahil 4 maddeden toplam 326 bin lira ceza verildi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 10:58

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Elazığ'da kaçış pahalıya patladı: dur ihtarına uymayan sürücüye 326 bin lira ceza

Polisin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü yakalandı

Elazığ'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan bir motosiklet sürücüsü, yaşanan kovalamaca sonucu Doğukent Mahallesi'nde yakalandı.

Kovalamaca ve yakalanma:

Kovalamaca sırasında sürücünün dur ihtarına uymayıp kaçtığı, ekiplerin takibiyle kısa süre sonra yakalandığı bildirildi. Yakalanan sürücünün B.Ç. olduğu tespit edildi.

Kesilen cezalar ve trafikten men:

Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu ve alkollü bulunduğu belirlendi. Motosiklette abart egzoz olduğu saptandı ve sürücü ile araç sahibi hakkında toplam 4 maddeden 326 bin lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan motosikletin trafikten 90 gün süreyle men edildiği öğrenildi.

ELAZIĞ’DA DUR İHTARINA UYMAYAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE TOPLAM 4 MADDEDEN 326 BİN LİRA CEZA...

ELAZIĞ’DA DUR İHTARINA UYMAYAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE TOPLAM 4 MADDEDEN 326 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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