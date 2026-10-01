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Elazığ'da kent merkezinde yollar göle döndü, sürücüler zorlandı

Elazığ'da sabah saatlerinden itibaren süren sağanak, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu; sürücüler güçlük yaşadı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 22:15

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EDİTÖR: Aslı Han

Elazığ'da kent merkezinde yollar göle döndü, sürücüler zorlandı

Sağanak kent merkezinde hayatı etkiledi

Elazığ'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, kent merkezinde yolların göle dönmesine yol açtı. Bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, sürücüler için zor anların yaşanmasına neden oldu.

su baskınları ve trafik sorunları:

Etkili yağışın devam etmesiyle bazı caddelerde su baskını meydana geldi. Suların yükselmesi, araç trafiğinde güçlük oluşturdu ve sürücüler alternatif güzergâh veya bekleme durumlarıyla karşılaştı. Yağmurun bazı bölgelerde halen sürdüğü görüldü.

gözlemler ve etkiler:

Sabah saatlerinden itibaren oluşan su birikintileri özellikle düşük kotlu sokaklarda yoğunlaştı. Kent merkezinde biriken sular, günlük yaşamı olumsuz etkiledi; vatandaşlar ve araç kullanıcıları tedbirli davranmaya devam ediyor.

ELAZIĞ’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. KENT MERKEZİNDE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ...

ELAZIĞ’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. KENT MERKEZİNDE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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