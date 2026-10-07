Elazığ’da kiloyla satılan palamuda yoğun talep

Elazığ’da palamut tezgahları kilosuyla rağbet görüyor:

Balık sezonunun açılmasıyla tezgâhlarda çeşitlilik artarken, Elazığlı tüketicilerin tercihi bu yıl palamut oldu. En lezzetli ve yağlı döneminde olması nedeniyle rağbet gören balık, şehirde kilosu üzerinden alıcılara sunuluyor.

Türkiye’de sadece Elazığ’da kiloyla satılan palamut, tezgâhta yoğun ilgi görüyor ve satış fiyatları zaman zaman 250 lira civarına kadar iniyor.

satanın ağzından:

Balıkçı Ramazan Erdoğan, Elazığ’da palamut alışkanlığının yıllardır sürdüğünü ve bu sezon palamutta bir bereket yaşandığını aktarıyor. Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Elazığ’da palamut kiloyla satılıyor. Grama vurduğun zaman tane hesabıyla aynı fiyata geliyor. Şu anda balık büyüdü 1 kilo civarında geliyor. Tanesi 150-200 lira arasında değişiyor. Palamut her sene olan bir balık değil, bir sene olur bir sene olmaz. Geçen sene fiyatı 700-800 lira bandındaydı. Bu sene bol olmasından kaynaklı tezgahtaki satış fiyatımız, 250 lira. Vatandaşlarımızın yoğun bir ilgisi var. Çocuklar için çok iyi. Bağışıklık ve omega3 için çok besleyici ve doyurucu bir balık çeşididir. Vatandaşların şu anda en çok ilgi gösterdiği balık palamut, sonrasında ise istavrit ve somon balığıdır. Havalar soğuyunca bizim coğrafyada balık yeniyor. Başka bölgelerde yaz-kış fark etmiyor, sağlık için haftada en az iki defa balık tüketiyor. Burada da yenilmesi lazım ama coğrafya kaderdir. Değişmeyen hatta düşen tek şey balık fiyatlarıdır. Hamside biraz farklılık var ama alabalık geçen sene 250 liraydı, halen aynı. Diğer balık çeşitleri de geçen senenin fiyatıyla aynı

tezgâhtaki çeşitlilik ve fiyatlar:

Elazığ pazarlarında palamutun yanı sıra istavrit, somon ve alabalık da öne çıkan türler arasında. Satıcılar, alabalığın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 250 lira bandında seyrettiğini belirtirken, palamut fiyatlarında geçen yıla kıyasla belirgin düşüş yaşandığını vurguluyor.

Vatandaşların palamuda gösterdiği ilgi, hem lezzet hem de sağlık açısından tercih edilmesinden kaynaklanıyor. Yerel balıkçılar, havaların soğumasıyla birlikte bölge halkının balık tüketimini artırdığını ve palamutun bu dönemde tezgâhların en çok aranan ürünü olduğunu söylüyor.

BALIKÇI RAMAZAN ERDOĞAN