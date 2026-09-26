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Elazığ'da kurumlar buluşması: ticaret borsasında iş birliği vurgusu

Mehmet Ali Dumandağ, Adalet Bakan Yardımcısı Abdullah Aydoğdu ve il protokolünü ağırlayıp Elazığ'ın gelişimi ile kurumlar arası iş birliğini değerlendirdi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 13:45

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EDİTÖR: Aslı Han

Elazığ'da kurumlar buluşması: ticaret borsasında iş birliği vurgusu

Elazığ ticaret borsasında konuk ağırlama

Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ ev sahipliğinde düzenlenen programa, Adalet Bakan Yardımcısı Abdullah Aydoğdu ve il protokolü katıldı. Toplantıda Elazığ'ın ekonomik gelişimi ve kurumlar arası iş birliğinin önemi üzerinde duruldu.

Programa katılanlar:

Programa Vali Numan Hatipoğlu, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu ve il protokolü de katıldı. Katılımcılar kent gündemini, ortak projeleri ve kurumsal iş birliği alanlarını ele aldı.

Değerlendirme ve takdim:

Program kapsamında Mehmet Ali Dumandağ tarafından Abdullah Aydoğdu'ya kente gerçekleştirdiği ziyaret anısına plaket takdim edildi. Dumandağ, Aydoğdu'yu Elazığ'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek nazik ziyaretleri ile programa katılımlarına teşekkür etti.

Kapanış ve hatıra:

Toplantıda, Elazığ'ın gelişimine yönelik iş birliğinin sürdürülebilir kılınmasının gerekliliği vurgulandı ve görüş alışverişleri yapıldı. Etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

ELAZIĞ TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET ALİ DUMANDAĞ, ADALET BAKAN YARDIMCISI...

ELAZIĞ TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET ALİ DUMANDAĞ, ADALET BAKAN YARDIMCISI ABDULLAH AYDOĞDU VE İL PROTOKOLÜNÜ AĞIRLADI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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