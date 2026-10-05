Elazığ'da kuvvetli yağışa karşı tedbir çağrısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden uyarı:

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ ve çevresinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini bildirdi. Bölge genelinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli (21/50 kg/m) olması tahmin ediliyor.

Beklenen etkiler:

Kuruluş, ani sel ve su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, dere taşması ve yağış anında görülebilecek kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara dikkat çekti.

Tedbir çağrısı:

Müdürlük, bu olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasının önemine vurgu yaptı ve yerel uyarı ve duyuruların takip edilmesini önerdi.

METEOROLOJİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPTI