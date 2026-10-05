Elazığ'da kuvvetli yağışa karşı tedbir çağrısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden uyarı:
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ ve çevresinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini bildirdi. Bölge genelinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli (21/50 kg/m) olması tahmin ediliyor.
Beklenen etkiler:
Kuruluş, ani sel ve su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, dere taşması ve yağış anında görülebilecek kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara dikkat çekti.
Tedbir çağrısı:
Müdürlük, bu olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasının önemine vurgu yaptı ve yerel uyarı ve duyuruların takip edilmesini önerdi.
METEOROLOJİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPTI
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