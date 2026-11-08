Elazığ'da mevsimin ilk karı şehir merkezini beyaza bürüdü

Elazığ'da mevsimin ilk karı şehir merkezinde etkisini gösterdi
Elazığ'ın şehir merkezinde kar yağışı başladı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentte mevsimin ilk karı görüldü.
şehir merkezinde durum:
Kar yağışı şehir merkezine aralıklarla ulaşıyor; kent içinde zaman zaman beyaz örtü oluşuyor ve yağış kent genelinde parçalı olarak sürüyor.
yüksek kesimlerde etkisi:
Kentin yüksek kesimlerinde karın etkisi daha belirgin; bu alanlarda yağışın yer yer yoğunlaştığı gözlemleniyor.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.
Elazığ’da kar yağışı başladı
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