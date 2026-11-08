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Elazığ'da mevsimin ilk karı şehir merkezini beyaza bürüdü

Elazığ'da Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü uyarısıyla mevsimin ilk kar yağışı başladı; yüksek kesimlerde yoğun, şehir merkezinde aralıklı yağış sürüyor.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 15:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Elazığ'da mevsimin ilk karı şehir merkezini beyaza bürüdü

Elazığ'da mevsimin ilk karı şehir merkezinde etkisini gösterdi

Elazığ'ın şehir merkezinde kar yağışı başladı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentte mevsimin ilk karı görüldü.

şehir merkezinde durum:

Kar yağışı şehir merkezine aralıklarla ulaşıyor; kent içinde zaman zaman beyaz örtü oluşuyor ve yağış kent genelinde parçalı olarak sürüyor.

yüksek kesimlerde etkisi:

Kentin yüksek kesimlerinde karın etkisi daha belirgin; bu alanlarda yağışın yer yer yoğunlaştığı gözlemleniyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.

Elazığ’da kar yağışı başladı

Elazığ’da kar yağışı başladı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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