Elazığ'da vatan ve kahramanlık buluşması gerçekleştirildi

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2026-2027 dönemi kapsamında yürütülen "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı çerçevesinde, Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi'nde anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik, öğrencilerin milli ve manevi değerler konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla planlandı.

katılımcılar ve anlatılanlar:

Programda, şehit Mustafa Uygur'un kardeşi Ahmet Uygur ile gaziler Ercan Sağcı ve Önder Fatih Ayaz öğrencilerle bir araya geldi. Konuşmacılar, duygu yüklü anlatımlarıyla vatan uğruna gösterilen fedakarlıkları ve kahramanlık hikâyelerini paylaştı.

Etkinliğe İl Müdür Yardımcısı Faruk Aydın, Şube Müdürü Bekir Işık ve okul idarecileri de katıldı. Katılımcılar, şehit yakınları ile gazilerin doğrudan deneyimlerini aktarmasının öğrenciler üzerindeki etkisine vurgu yaptı.

amaç ve etkisi:

Programın temel hedefi, öğrencilerde vatan sevgisi ve kahramanlık bilincini güçlendirmek; şehitlik ve gazilik kavramlarının önemini genç nesillere aktarmaktı. Düzenlenen buluşma, millî birlik, beraberlik ve vatan sevgisi bilincinin pekişmesine katkı sağladı.

Etkinlik, öğrencilerin milli ve manevi değerlere dair farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim faaliyetleri zincirinin bir parçası olarak planlandı ve katılımcıların paylaşımlarıyla anlam kazandı.

ELAZIĞ’DA VATAN VE KAHRAMANLIK BULUŞMALARI