Kaza yerinde tespitler:

Elazığ'ın Nailbey Mahallesi Yenice Sokak'ta meydana gelen kazada, sürücüleri öğrenilemeyen 23 AEG 026 plakalı otomobil ile 23 ACB 579 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç, yol kenarında park halinde bulunan başka bir araca çarparak durdu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Müdahale ve tahliye:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis çalışması:

Polis ekipleri kaza yerine gelerek görgü ve delil tespiti yaptı. Sürücü kimlikleri ve kazanın kesin nedeni hakkında çalışmaların devam ettiği, sorumluluk dağılımının polis soruşturmasıyla belirleneceği bildirildi.

ELAZIĞ’DA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, ARAÇLARDAN BİRİSİ PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI. KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI