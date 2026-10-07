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Elazığ'da palamut kiloyla satılıyor, tezgâhlarda yoğun talep var

Elazığ'da palamut bu sezon kilogramla satılıyor; bol avlanması fiyatı 250 liraya çekti, vatandaşlar palamut, alabalık ve istavrite yoğun ilgi gösteriyor.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Elazığ'da palamut kiloyla satılıyor, tezgâhlarda yoğun talep var

Elazığ'da palamut tezgâhların baş tacı

Elazığ'da balık sezonunun açılmasıyla birlikte tezgâhlarda palamut ön plana çıktı. Havaların soğumasıyla birlikte kentteki tüketici talebi artarken, palamutun en lezzetli ve yağlı döneminde olması satışları canlandırdı. Yerel pazarlarda dikkat çeken noktalardan biri de palamutun elde edildiği şekilde değil kiloyla satılması oldu; bu uygulama, alıcıların tercihinde etkili oluyor.

Fiyatlar ve arz durumu:

Balıkçı esnafı palamut bolluğunun bu yıl fiyatları düşürdüğünü belirtiyor. Tezgâhlarda palamutun kilosu 250 lira olarak alıcı bulurken, boyutuna göre bir palamutun genellikle 1 kilo civarında geldiği ifade ediliyor. Bazı dönemlerde tanesi 150-200 lira bandında satıldığı belirtilirken, geçen yılki fiyatların 700-800 lira düzeyinde seyrettiği hatırlatılıyor.

Balıkçılardan Ramazan Erdoğanın verdiği bilgilere göre, palamut her yıl bol gelen bir tür değil; bir sene bol olurken başka bir sene nadir görülebiliyor. Bu yılki bolluğun, tezgâh fiyatlarına doğrudan yansıdığı ifade ediliyor.

Tüketici tercihleri ve sağlık vurgusu:

Vatandaşlar palamutun yanı sıra alabalık, istavrit ve somon gibi türlere de rağbet gösteriyor. Esnaf, soğuyan havalarla birlikte bölgede balık tüketiminin arttığını, özellikle çocuklar için palamutun bağışıklık ve omega-3 açısından besleyici bir seçenek olduğunun altını çiziyor.

Yerel balıkçılar, bölge halkının haftada düzenli balık tüketme alışkanlığını geliştirmesi gerektiğine dikkat çekiyor; ancak coğrafi koşulların tüketim alışkanlıklarını etkilediğini vurguluyorlar. Ayrıca alabalık fiyatlarının geçen seneki düzeyde kaldığı ve diğer balık çeşitlerinin de genel olarak önceki yıl fiyatlarında seyrettiği bildirildi.

Elazığ pazarlarındaki bu tablonun, tüketici tercihleri ve arz-talep dengesine göre şekillenmeye devam etmesi bekleniyor.

Türkiye’de sadece Elazığ’da kiloyla satılıyor: Vatandaşlardan palamuta yoğun ilgi

Türkiye’de sadece Elazığ’da kiloyla satılıyor: Vatandaşlardan palamuta yoğun ilgi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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