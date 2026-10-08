Elazığ'da pancar bereketi: tarladan fabrikaya yoğun mesai

kampanya ve hedefler:

Elazığ Şeker Fabrikası, 2026-2027 dönemi 71. Şeker Pancarı Alımı ve İşleme Kampanyası ile alıma başladı. Kampanya kapsamında tesisin işleyeceği pancar miktarı ve elde edilmesi hedeflenen ürünler netleşti: tesiste 240 bin ton şeker pancarı işlenmesi hedefleniyor; bunun sonucunda yaklaşık 25 bin ton kristal şeker, 7 bin ton melas ve 55 bin ton yaş küspe elde edilmesi bekleniyor. Alımın başlamasıyla birlikte bölge üreticileri tarlada söküm mesaisine koyuldu, traktörlerle ürünler doğrudan fabrikaya götürülüyor.

çiftçilerin mesai ve verimi:

Yurtbaşı beldesinde çiftçilik yapan Serhat Ergen, tarlasındaki hasat sürecini ve verim artışını anlattı. Ergen, erken ekim yapmanın verime olumlu yansıdığını belirterek, dönüm başına ortalama 9,5-10 ton civarında ürün aldıklarını söyledi. Kendi beyanına göre geçen yıla kıyasla ekim alanını genişlettiler; geçen sene 40 dönüm ekim yaparken bu yıl 66 dönüm pancar ekiyorlar.

Ergen, sezon boyunca çalışma temposunu da aktardı: tarlada iş sabah 08.00'de başlıyor, günbatımına yakın 19.00'a kadar devam ediyor ve 16 dönümlük alandaki hasadı yaklaşık iki günde tamamladıklarını ifade etti. Ayrıca, serin geçen hava koşularının 'polar' verimini olumlu etkilediğini vurguladı: 'Bu sene havalar serin gittiği için polar verimi de iyi.' Ergen, erken ekimin yağışlarla buluşmasının verimi artırdığını, bazı çiftçilerin geç ekim nedeniyle 20 gün sonra hasat yapacağını sözlerine ekledi.

lojistik, fiyat beklentileri ve takvim:

Tarladan fabrikaya taşımada modern yöntemler kullanılıyor; ekipler sökümü makine veya elle yapıp traktörlerle fabrikaya sevk ediyor. Fabrika, alımları 12'inci aya kadar sürdürecek. Ergen, kendi tarlalarında yapacakları hasadın ortalama olarak yaklaşık 20 gün daha süreceğini belirtti.

Fiyat beklentileri de çiftçiler için belirleyici. Geçen yıl ton başına 2.860 TL açıklanmış; kota tamamlama primi ise 3.100 TL olmuştu. Bu sezon üreticiler, ton fiyatının 4 binin üstünde olmasının rahatlatıcı olacağını dile getiriyor. Ayrıca toprağın dinlenmiş olması ve erken ekimin katkısıyla bu yıl şeker oranlarında iyileşme gözlemleniyor.

Elazığ'da başlayan kampanya hem bölge çiftçileri için önemli bir gelir kaynağı hem de tesisin üretim planları açısından kritik bir dönemi temsil ediyor. Alım süreci ilerledikçe verim, fiyat beklentileri ve lojistik düzenlemeler üreticilerin gündeminde öncelikli kalmaya devam edecek.

ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI’NDA ALIM KAMPANYASININ STARTININ VERİLMESİYLE BİRLİKTE, BÖLGE ÇİFTÇİLERİNİN ÖNEMLİ GELİR KAYNAĞI OLAN ŞEKER PANCARINDA HASAT BAŞLADI