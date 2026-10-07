Elazığ'da park halindeki araca ateş açıldı: 5 şüpheli yakalandı

Elazığ'da saldırı ve gözaltı

Elazığ'da 27 Eylül'de Kırklar Mahallesi Nur Sokak üzerinde park halindeki araca düzenlenen silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı ve araçla ilgili soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, saldırı sırasında park halindeki aracın içinde bulunan U.S. yaralanırken, araca 8 kurşun isabet etti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri olayın faillerini ve bağlantılı kişileri tespit etmek için geniş çaplı kamera ve saha çalışması yürüttü.

İncelemede, adli süreçteki çocuk S.Ç. ile şüpheli S.Ç.'nin bir araçla olay yerine geldikleri; adli süreçteki çocuk S.Ç.'nin üzerindeki silahı park halindeki aracın lastik kısmına saklayıp daha sonra tekrar aldığı belirlendi. Eylemin ardından şüpheli S.Ç. ve adli süreçteki çocuk S.Ç. söz konusu araçla olay yerinden uzaklaşarak Yeni Mahalle Mimar Faruk Caddesi'ndeki bir ikamete girdiler.

Operasyon ve ele geçirilenler:

Yürütülen teknik ve saha çalışmaları sonucu araç sahibi E.Y., H.G. ile adli süreçteki çocuk A.B.G.'nin de eylemi gerçekleştiren şüpheli A.S.Ç. ile birlikte hareket ettikleri değerlendirildi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda şüpheliler H.G., E.Y., S.Ç. ile adli süreçteki çocuklar S.Ç. ve A.B.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ve adli süreçteki çocukların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Adli süreçteki çocuk A.B.G.'nin adresinde yapılan aramada ise 1 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 4 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınanlar hakkında başlatılan adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

ELAZIĞ’DA BİR ARACA DÜZENLENEN VE BİR KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI YARALAMA OLAYINDA 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI