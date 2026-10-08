Elazığ'da park halindeki araca silahlı saldırı: 3 şüpheli tutuklandı

Olayın ayrıntıları:

Olay, 27 Eylül tarihinde Elazığ'ın Kırklar Mahallesi Nur Sokak üzerinde meydana geldi. Park halindeki aracın içerisinde bulunan U.S., düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaralandı. Saldırı sırasında araca 8 kurşun isabet ettiği bildirildi.

Soruşturma ve gözaltılar:

Olay, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturuldu. Ekipler, yürütülen geniş çaplı kamera ve saha çalışmaları sonucunda olaya karıştığı değerlendirilen 5 şüpheliyi tespit ederek yakaladı.

Operasyon kapsamında şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 4 adet fişek ele geçirildi. İfade işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Mahkeme süreci sonucunda ifadeleri alınan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Silahlı saldırı olayına karışan 3 şüpheli tutuklandı