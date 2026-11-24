Elazığ protokolünde anlamlı karşılaşma

Elazığ'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen programda, yönetim kademesindeki isimler yıllar önce eğitim veren öğretmenleriyle sürpriz bir buluşma yaşadı. Vali Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, programa davet edilen eski öğretmenleri karşısında büyük şaşkınlık ve memnuniyet gösterdi.

Törenin akışı:

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlandı. Devamında yetkililerin konuşmaları ve öğrencilerin okuduğu şiirlerle program sürdü. Etkinlikte ayrıca aday öğretmenlerin yemin töreni, emekli öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin takdimi ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Protokolün öğretmenleriyle buluşması:

Programın en dikkat çekici anı, protokol üyelerinin salona davet edilen eski öğretmenlerini görünce yaşadığı duygusal andı. Vali Hatipoğlu'nun öğretmeni Süleyman Gerçek, Başkan Şerifoğulları'nın öğretmeni Mustafa Bingöl ve İl Milli Eğitim Müdürü Gün'ün öğretmeni Mustafa Metin Sakancı programa çağrıldı. Protokol mensupları, yıllar sonra karşılarında gördükleri hocalarıyla hasret giderdi ve emeklerine teşekkür etti.

Şahin Şerifoğulları ise duygularını şu sözlerle ifade etti: Her insanın hayatında bir öğretmenin bir emeği var. Her insanın hayatında bir öğretmenin sesi var. Her öğretmenin gönlünde bir öğretmenin izi var. Verilen bazı bilgiler insanlar tarafından unutulabilir ama insanın gönlüne dokunan hayatına yön veren öğretmenler asla unutulmuyor. Hocamda bizim kalbimizde hep yer edinen değerli ve kıymetli hocalarımızdan bir tanesidir

Gün boyunca gerçekleşen etkinlikler ve karşılıklı duygusal anlar, protokol üyelerinin eğitimcilerini anımsaması ve onurlandırması bakımından anlamlı anlar oluşturdu. Tören, planlanan tören ve ödül programlarının tamamlanmasının ardından sona erdi.

BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI’NIN ÖĞRETMENİ MUSTAFA BİNGÖL