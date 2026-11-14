Elazığ'da şarampole devrilen akaryakıt tankeri can kaybıyla sonuçlandı

Elazığ-Malatya karayolunda meydana gelen kazada, bir akaryakıt tankeri şarampole devrilerek alev aldı. Olayda araç sürücüsü yaşamını yitirdi, yangın kısa sürede söndürülürken kaza öncesine ait görüntüler kamuoyuna yansıdı.

kaza anı ve son görüntüler:

Edinilen bilgiye göre, 27 GH 715 plakalı akaryakıt tankeri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi ve araç kısa süre içinde alev aldı. Kazadan hemen önce kaydedildiği belirtilen son görüntüler ortaya çıktı; görüntüler olayın nasıl geliştiğine dair önemli ipuçları barındırıyor.

müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürürken, araç içinde yanarak hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Savcılık ve ekiplerin yaptığı ilk incelemenin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; kazanın nedenine ilişkin net bir tespit yapılabilmesi için teknik inceleme ve görüntü değerlendirmeleri devam ediyor.

ELAZIĞ'DA ŞARAMPOLE DEVRİLEREK ALEV ALAN AKARYAKIT TANKERİNİN SÜRÜCÜSÜ İDRİS T. (38) HAYATINI KAYBETTİ, KAZADAN HEMEN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI.