Elazığ'da Sarayatik sokakları 20 bin ton sıcak asfaltla yenilendi

Sarayatik Mahallesi'nde yol yenileme tamamlandı

Elazığ Belediyesi, Başkan Şahin Şerifoğulları öncülüğünde kent genelinde yürütülen asfaltlama programı kapsamında Sarayatik Mahallesi'nde kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tamamlanan altyapı yatırımlarının ardından başlattıkları çalışmaları tamamlayarak yeni yolları hizmete sundu.

Çalışmanın kapsamı:

Mahalle genelinde yürütülen uygulamada toplam 20 sokakta çalışma yapıldı. Ekipler, 20 bin ton sıcak asfalt serimiyle 12 kilometre uzunluğunda yolu yeniledi ve ulaşımın konforunu artırdı. Ayrıca yayaların kullanımına yönelik 11 bin metrekare alanda kaldırım yenileme çalışması yapıldı.

Hedefler ve beklentiler:

Elazığ Belediyesinden yapılan açıklamada çalışmaların öncelikli amacının vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti almasını sağlamak olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın daha güvenli bir ulaşım hizmeti alabilmesi amacıyla şehrin dört bir yanında asfalt bakım, onarım ve yenileme çalışmalarımız sürüyor" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, eş zamanlı yürütülen asfalt ve kaldırım çalışmalarıyla trafik akışının düzenlenmesi, ulaşım kalitesinin yükseltilmesi ve altyapı yatırımlarının etkin kullanımının hedeflendiğini belirtti.

ELAZIĞ’DA BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI TARAFINDAN KENT GENELİNDE BAŞLATILAN ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA, SARAYATİK MAHALLESİ’NDE 20 BİN TON SICAK ASFALT KULLANILARAK 12 KİLOMETRELİK ALAN YENİLENDİ