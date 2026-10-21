Dolar 49,5975 +0,03%
Euro 55,6918 -0,04%
Bist 11.580,67 -1,84%
Altın Gram 6.612,63 +0,10%
EUR/USD 1,1225 -0,13%
Brent Petrol 109,17 +0,35%
--°

Elazığ'da şebeke güçlendiriliyor: Fırat EDAŞ 6,6 milyar lira ayırdı

Fırat EDAŞ, 2022-2026 döneminde Elazığ'ın dağıtım şebekesine 2026 fiyatlarıyla toplam 6,6 milyar TL yatırım ayırdı; bakım bütçesi büyük oranda arttı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 11:39

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Elazığ'da şebeke güçlendiriliyor: Fırat EDAŞ 6,6 milyar lira ayırdı

Elazığ'da şebeke yatırımı öncelik oldu:

Enerji sektöründe faaliyet gösteren Fırat EDAŞ, Elazığ'da elektrik dağıtım altyapısını güçlendirmek amacıyla 2022-2026 dönemi için önemli bir kaynak ayırdı. Şirket, 2026 fiyatlarıyla toplam 6,6 milyar TLlik yatırım planı açıklayarak enerji arz güvenliğini ve hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.

Toplamda yaklaşık 448 bin aboneye hizmet veren Fırat EDAŞ, şebeke yatırımlarını bakım ve onarım programlarıyla eş zamanlı yürütüyor. Bu yaklaşım, kesintilerin azaltılması ve dağıtım hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması açısından öncelikli olarak değerlendiriliyor.

Şebekenin kapsamı ve işletme verileri:

Fırat EDAŞ, Elazığ'da 16 bin 503 kilometre enerji hattı ve 4 bin 859 trafodan oluşan bir dağıtım şebekesini işletiyor. Bu altyapı, kent merkezinden kırsal alanlara kadar geniş bir coğrafyayı kapsıyor ve yapılacak yatırımlar, mevcut hatların güçlendirilmesi ile yenilenmesini hedefliyor.

Şirketin saha ekiplerinden müşteri hizmetlerine uzanan yapılanmasında bin 23 kişi istihdam ediliyor; bu yapı hem hizmet operasyonlarının yürütülmesi hem de yerel ekonomiye sağlanan katkı açısından önemli rol oynuyor.

Bakım harcamaları ve sosyal katkılar:

Fırat EDAŞ'ın bakım ve onarım bütçesinde de ciddi bir artış gözlemleniyor. 2021'de 10,9 milyon TL olan harcamalar, 2026'da 427 milyon TL'ye çıkarak yaklaşık dört katına ulaştı. Bu artış, şebekenin güvenli ve verimli işletilmesine yönelik adımların somut göstergesi olarak sunuluyor.

Ayrıca şirket, enerji yatırımlarını yerel topluma yönelik sosyal projelerle tamamlıyor. Fırat EDAŞ tarafından inşa edilip Milli Eğitim Bakanlığı'na kazandırılan Gönül Kazancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bölgenin nitelikli iş gücü ihtiyacına katkı sağlayacak bir eğitim kaynağı olarak öne çıkıyor. Şirket böylece altyapı yatırımlarını, eğitim desteğiyle birleşen uzun vadeli bir kalkınma stratejisine dönüştürmeyi hedefliyor.

FIRAT EDAŞ, ELAZIĞ’DA ELEKTRİK DAĞITIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN SON BEŞ YILLIK DÖNEMDE BAKIM...

FIRAT EDAŞ, ELAZIĞ’DA ELEKTRİK DAĞITIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN SON BEŞ YILLIK DÖNEMDE BAKIM, ONARIM VE YATIRIM ÇALIŞMALARINA 2026 FİYATLARIYLA TOPLAM 6,6 MİLYAR TL KAYNAK AYIRDI. ELAZIĞ’DA YAKLAŞIK 448 BİN ABONEYE HİZMET VEREN FIRAT EDAŞ, ŞEBEKE YATIRIMLARI VE ARTAN BAKIM BÜTÇESİYLE KENTİN ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNİ VE HİZMET KALİTESİNİ DESTEKLİYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yeşilyurt'un 2027 bütçesi 8 milyarı aştı: etüt ve proje müdürlüğü kuruluyor
images

Adana ortak akılla 312 projeyle kalkınma rotasını çizdi
images

Kuşadası'nda telif haklarında gelişme: yayıncılarla işletmeler bir arada
images

Marmaris 2027'ye dört mevsim hedefiyle hazırlanıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Adana'da kasada oturan çocuğa kurşun: 17 yaşındaki şüpheli yakalandı

Kızıltepe'de kuyumcu dükkanına gece ateş açıldı

Montella alacak haklarından feragat etti, Adana Demirspor teşekkür etti

Kemer'de hayırsever çifte teşekkür töreni

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor