Elazığ'da şebeke güçlendiriliyor: Fırat EDAŞ 6,6 milyar lira ayırdı

Elazığ'da şebeke yatırımı öncelik oldu:

Enerji sektöründe faaliyet gösteren Fırat EDAŞ, Elazığ'da elektrik dağıtım altyapısını güçlendirmek amacıyla 2022-2026 dönemi için önemli bir kaynak ayırdı. Şirket, 2026 fiyatlarıyla toplam 6,6 milyar TLlik yatırım planı açıklayarak enerji arz güvenliğini ve hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.

Toplamda yaklaşık 448 bin aboneye hizmet veren Fırat EDAŞ, şebeke yatırımlarını bakım ve onarım programlarıyla eş zamanlı yürütüyor. Bu yaklaşım, kesintilerin azaltılması ve dağıtım hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması açısından öncelikli olarak değerlendiriliyor.

Şebekenin kapsamı ve işletme verileri:

Fırat EDAŞ, Elazığ'da 16 bin 503 kilometre enerji hattı ve 4 bin 859 trafodan oluşan bir dağıtım şebekesini işletiyor. Bu altyapı, kent merkezinden kırsal alanlara kadar geniş bir coğrafyayı kapsıyor ve yapılacak yatırımlar, mevcut hatların güçlendirilmesi ile yenilenmesini hedefliyor.

Şirketin saha ekiplerinden müşteri hizmetlerine uzanan yapılanmasında bin 23 kişi istihdam ediliyor; bu yapı hem hizmet operasyonlarının yürütülmesi hem de yerel ekonomiye sağlanan katkı açısından önemli rol oynuyor.

Bakım harcamaları ve sosyal katkılar:

Fırat EDAŞ'ın bakım ve onarım bütçesinde de ciddi bir artış gözlemleniyor. 2021'de 10,9 milyon TL olan harcamalar, 2026'da 427 milyon TL'ye çıkarak yaklaşık dört katına ulaştı. Bu artış, şebekenin güvenli ve verimli işletilmesine yönelik adımların somut göstergesi olarak sunuluyor.

Ayrıca şirket, enerji yatırımlarını yerel topluma yönelik sosyal projelerle tamamlıyor. Fırat EDAŞ tarafından inşa edilip Milli Eğitim Bakanlığı'na kazandırılan Gönül Kazancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bölgenin nitelikli iş gücü ihtiyacına katkı sağlayacak bir eğitim kaynağı olarak öne çıkıyor. Şirket böylece altyapı yatırımlarını, eğitim desteğiyle birleşen uzun vadeli bir kalkınma stratejisine dönüştürmeyi hedefliyor.

FIRAT EDAŞ, ELAZIĞ’DA ELEKTRİK DAĞITIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN SON BEŞ YILLIK DÖNEMDE BAKIM, ONARIM VE YATIRIM ÇALIŞMALARINA 2026 FİYATLARIYLA TOPLAM 6,6 MİLYAR TL KAYNAK AYIRDI. ELAZIĞ’DA YAKLAŞIK 448 BİN ABONEYE HİZMET VEREN FIRAT EDAŞ, ŞEBEKE YATIRIMLARI VE ARTAN BAKIM BÜTÇESİYLE KENTİN ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNİ VE HİZMET KALİTESİNİ DESTEKLİYOR.