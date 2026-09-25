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Elazığ'da seyyar satıcı kılığına girerek zabıtadan kaçmaya çalışan kişi yakalandı

Elazığ zabıta ekipleri cuma namazı çıkışında dilencilere yönelik operasyon düzenledi; seyyar satıcı kılığına giren şahsın tezgah altındaki paraları bulundu.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 14:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Elazığ'da seyyar satıcı kılığına girerek zabıtadan kaçmaya çalışan kişi yakalandı

Elazığ Belediyesi zabıta ekipleri cuma namazı çıkışı denetim yaptı

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cuma namazı sonrası cami önleri ve kent merkezindeki yoğun noktalarda dilencilere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Ekiplerin amacı, kamu alanlarında rahatsızlık oluşturan dilencilik faaliyetlerini tespit etmek ve ilgili mevzuat çerçevesinde işlem uygulamaktı.

operasyonun ayrıntıları:

Çalışma sırasında zabıta ekipleri kent genelinde farklı noktalarda denetim yaptı. Ekipleri gören bazı kişilerin bölgeden uzaklaştığı, bazılarının ise kontrolü atlatmak için farklı yöntemlere başvurduğu kaydedildi. Bunlardan biri, kendisini seyyar satıcı gibi göstererek zabıta denetiminden kurtulmaya çalıştı; ancak ekiplerin dikkati sonucu durum fark edildi ve şahıs yakalanarak Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü.

tezgah altındaki paralar ve uygulanan işlem:

Zabıta Müdürlüğü'ndeki kontrolde, söz konusu şahsın seyyar satış tezgahının altında gizlenmiş halde bulunan paralar tespit edildi. Bulunan miktar, dilencilik faaliyetinden elde edildiği değerlendirilerek paralara el konuldu. Şahıs hakkında ise ilgili mevzuat kapsamında gerekli cezai işlem uygulandı.

Belediye yetkilileri, düzenli denetimlerin devam edeceğini ve kamu alanlarında huzuru bozucu faaliyetlerin takipçisi olacaklarını belirtti. Vatandaşlardan da şüpheli durumları zabıta ekiplerine bildirmeleri istendi.

ELAZIĞ’DA CUMA NAMAZI SONRASINDA ZABITA EKİPLERİ, DİLENCİLERE YÖNELİK OPERASYON YAPARKEN BİR...

ELAZIĞ’DA CUMA NAMAZI SONRASINDA ZABITA EKİPLERİ, DİLENCİLERE YÖNELİK OPERASYON YAPARKEN BİR DİLENCİ, KENDİSİNİ SEYYAR SATICI GİBİ GÖSTEREREK DENETİMDEN KURTULMAYA ÇALIŞTI FAKAT BAŞARILI OLAMADI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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