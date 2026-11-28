olayın meydana gelişi:

Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi 4104. Sokak üzerinde bulunan bir sitenin çatısında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye kısa sürede müdahale ekipleri yönlendirildi.

müdahale ve son durum:

İhbar üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmalarıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

inceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemedi. Konuyla ilgili olarak yetkililer tarafından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığı bildirildi.

ELAZIĞ’DA BİR SİTENİN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ. BÖLGEDE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR