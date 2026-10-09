Elazığ'da sivrisinek ve karasineklere karşı yıl boyu larva savaşı

çalışmanın odağı:

Elazığ Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla kent genelinde yılın 12 ayı devam eden larva mücadelesi yürütüyor. Çalışmalar, sivrisinek ve karasinek gibi zararlı türlerin üreme döngüsünü kırmayı hedefliyor. Müdahale programı, mevsimsel değişimlere göre kesintisiz planlanarak uygulamaya konuyor.

uygulanan müdahaleler:

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ilaçlama faaliyetleri; sulak alanlar, kanalizasyon bacaları, yağmur suyu giderleri ve rögar noktaları gibi üreme alanlarını kapsıyor. Ekipler bu bölgelerde sistematik kontroller gerçekleştirerek, larva yoğunluğunun azaltılmasına yönelik hedefli uygulamalar yapıyor.

amaç ve sonuçlar:

Belediye yetkilileri, yürütülen çalışmaların temel amacının insan sağlığını korumak olduğunu belirtiyor. Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü açıklamasında, ekiplerin yılın her mevsiminde kesintisiz ilaçlama yapmaya devam ettiği ve bu sayede sivrisinek ile karasineklerin neden olabileceği risklerin azaltıldığı vurgulandı.

ELAZIĞ BELEDİYESİ, HALK SAĞLIĞINI KORUMAK AMACIYLA KENT GENELİNDE YILIN 12 AYI LARVA MÜCADELESİNE YÖNELİK İLAÇLAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR