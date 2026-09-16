Elazığ'da sokak ortasında motosikletini ateşe veren kişi polis tarafından gözaltına alındı

Elazığ'da sokak ortasında motosiklet ateşe verildi

Elazığ merkez Çatalçeşme Mahallesinde bugün bir kişi, henüz açıklanmayan bir nedenle kendi motosikletini ateşe verdi. Alevler içinde kalan aracın başında bağırıp çağıran şahsı gören mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

polisin müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, ilk olarak sokakta güvenlik önlemi aldı ve çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması ve kamu güvenliğinin sağlanmasının ardından şahsı müdahale ederek gözaltına aldı ve polis merkezine götürdü.

görüntüler ve mahalle halkının tepkisi:

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı; görüntülerde şahsın motosikletin başında bağırdığı ve aracın alev aldığı anlar yer alıyor. Mahalle sakinleri, durumu yetkililere bildirdiklerini ve polisin hızlı müdahalesiyle daha büyük bir zarar oluşmasının engellendiğini aktardı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor, yetkililer şahsın motivasyonu ve olayın ayrıntılarına ilişkin açıklama yapmadı.

ELAZIĞ’DA BİR KİŞİ, SOKAK ORTASINDA KENDİ MOTOSİKLETİNİ ATEŞE VERDİ. BAŞINDA BAĞIRIP ÇAĞIRAN ŞAHIS POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI