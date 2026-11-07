Elazığ’da sokaklardan caddelere eş zamanlı asayiş ve trafik kontrolü

Elazığ’da akşam saatlerinde eş zamanlı denetim:

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde asayiş ve trafik düzenini sağlamak amacıyla akşam saatlerinde işlek cadde, sokak, kafe ve yol uygulama noktalarında eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde hem resmi hem de sivil ekipler görev aldı; vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde devriye ve kontrol yapıldı.

Denetim ve işletme kontrolleri:

Ekipler, eğlence mekanları ve işletmelerin mevzuata uygunluğunu inceledi. Şahısların kimlik bilgileri Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi üzerinden sorgulanırken, işletmelerde ruhsat ve çalışma şartlarına dikkat edildi.

Yol uygulamaları ve sürücü kontrolleri:

Kentin ana arterlerinde kurulan yol uygulama noktalarında araçlar durdurularak sürücülerin ehliyet, ruhsat ve alkol durumları kontrol edildi ve araçlarda arama yapıldı. Denetimler sırasında resmi ve sivil polisler eş zamanlı devriye görevi yürüttü. Yetkililer, uygulamaların asayiş ve trafik güvenliğini sağlama amacını taşıdığını vurguladı.

ELAZIĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT GENELİNDE ASAYİŞ VE TRAFİK DÜZENİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA AKŞAM SAATLERİNDE İŞLEK CADDE, SOKAK, KAFE VE YOL KONTROL NOKTALARINDA EŞ ZAMANLI DENETİM YAPTI.