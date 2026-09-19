Elazığ'da tatbikatla güçlendirilen kuş gribi hazırlığı

Elazığ'da kuş gribi tatbikatı sahada uygulandı

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kuş Gribi Hastalığına Yönelik Gerçek Boyutlu Saha Tatbikatı ve Salgın Yönetim Eğitimi" kapsamında saha uygulaması yapıldı. Eğitimin dördüncü gününde, merkeze bağlı Küllük köyünde bulunan ticari etlik kümeste katılımcılara uygulamalı eğitim verildi.

Saha uygulaması:

Saha çalışmasında muhtemel bir kuş gribi salgını senaryosu üzerinden ön tespit, izolasyon, numune alma, güvenlik tedbirleri ve imha-prosedürleri gibi adımlar uygulamalı olarak ele alındı. Personel sahada gerekli ekipman kullanımı, dezenfeksiyon zinciri ve iletişim protokollerini uygulayarak pratik yaptı. Katılımcılara salgının kontrol altına alınması ve müdahale süreçlerinin işletilmesi konusunda detaylı talimatlar verildi.

Amaç ve beklenen kazanımlar:

Tatbikatla saha deneyiminin artırılması ve müdahale süreçlerinin daha etkin yürütülmesi hedeflendi. Gerçek boyutlu senaryolar sayesinde ekiplerin koordinasyonu, olay yönetimi ve prosedürlerin uygulanabilirliği test edildi; olası salgınlara karşı hazırlık seviyesinin güçlendirilmesi amaçlandı.

ELAZIĞ’DA KUŞ GİRİBİNE KARŞI SAHA UYGULAMASI YAPILDI.