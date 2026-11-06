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Elazığ’da tel kırma kursuyla geleneksel el sanatları yeni kuşağa aktarılacak

ESMEK'te açılan tel kırma kursunda Fatma Başgün eğitim verecek; kursiyerlerin el emeği ürünleri 20 Kasım'da Ahmet Tevfik Ozan'da sergilenecek.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Elazığ’da tel kırma kursuyla geleneksel el sanatları yeni kuşağa aktarılacak

Elazığ Belediyesi'nden yeni tel kırma eğitimi

Elazığ Belediyesi, kentteki kültürel mirası koruma ve el sanatlarını yeni kuşaklara aktarma amacıyla çalışmaları kapsamında Elazığ Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (ESMEK) bünyesinde tel kırma kursunu hizmete sundu. Program, hem kişisel gelişime katkı hem de geleneğin yaşatılması hedefleriyle planlandı.

Eğitim programı ve hedefleri:

Elazığ Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Karaaslan, kent genelinde 17 mahallede faaliyet gösteren 24 ESMEK kursu ile vatandaşların mesleki ve sanatsal becerilerinin desteklendiğini belirtti. Karaaslan, yeni tel kırma kursuyla geleneksel işleme sanatının yaşatılmasının ve el emeğinin değer kazanmasının amaçlandığını vurguladı.

Kurslarda, Kültür ve Turizm Bakanlığı öğreticisi Fatma Başgün tarafından tel kırma sanatının temel teknikleri, motiflerin işlenişi ve ürün tasarımı öğretiliyor. Eğitimler, kursiyerlerin hem sanatsal yeteneklerini geliştirmelerine hem de üretim süreçlerinde aktif rol almalarına olanak sağlıyor.

Sergi ve toplumsal etki:

Kursiyerlerin eğitim sürecinde hazırladıkları eserler, 20 Kasım tarihinde Ahmet Tevfik Ozan Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenecek sergide vatandaşların beğenisine sunulacak. Sergi, kurs boyunca ortaya konan çalışmaların görünür kılınmasını ve tel kırma sanatının geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyor.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü açıklamasında, ESMEK kurslarının özellikle kadınların yeteneklerini keşfetmelerine, üretkenliklerini artırmalarına ve sosyal yaşamda daha etkin rol almalarına katkıda bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, "20 Kasım’da düzenlenecek ESMEK sergisine tüm hemşehrilerimiz davetlidir" çağrısı yapıldı.

ELAZIĞ BELEDİYESİ, KENTİN KÖKLÜ KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ YAŞATMAK VE EL SANATLARINI GELECEK NESİLLERE...

ELAZIĞ BELEDİYESİ, KENTİN KÖKLÜ KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ YAŞATMAK VE EL SANATLARINI GELECEK NESİLLERE AKTARMAK AMACIYLA ÇALIŞMALARINI HIZLA SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA ELAZIĞ BELEDİYESİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN ELAZIĞ SANAT VE MESLEK EDİNDİRME KURSLARI (ESMEK)TARAFINDAN TEL KIRMA KURSU HİZMETE SUNULDU

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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