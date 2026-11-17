Elazığ trafiğinde tehlikeli anlar kayda geçti

Elazığ'da trafikte yapılan tehlikeli manevralar, bir otomobilin araç içi kamerasına anbean yansıdı. Olayın yaşandığı nokta Cahit Dolakay Caddesi olarak belirlendi.

Görüntüdeki tehlikeli hareketler:

Kayıtlarda, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosikletlinin akan trafik içinde ilerlediği; bir süre tek teker üzerinde sürdükten sonra başka araçların önünde makas atarak devam ettiği görülüyor. Bu davranış hem sürücünün hem de çevredeki diğer araçların güvenliğini tehlikeye soktu.

sürücünün akıbeti:

Görüntülerde tehlikeli manevraları sergileyen motosiklet sürücüsü bir süre sonra kameralardan kayboluyor. Olayla ilgili olarak görüntüyü kaydeden sürücünün paylaşımı dışında henüz resmi bir bilgi duyurulmadı.

Kayda yansıyan bu tür davranışlar, trafik güvenliği açısından risk oluşturuyor; benzer vakalarda yetkililerin devreye girmesi ve sürücülerin bilinçlendirilmesi önem taşıyor.

ELAZIĞ'DA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN TRAFİKTE YAPTIĞI TEHLİKELİ HAREKETLER, FARKLI BİR OTOMOBİLİN ARAÇ İÇİ KAMERASINA YANSIDI.