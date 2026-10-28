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Elazığ'da uyuşturucuyla mücadelede kurumlar arası eşgüdüm vurgulandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde düzenlenen toplantıda, adli ve kolluk kuvvetleri uyuşturucu soruşturmalarını ve iş birliğini masaya yatırdı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:18

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Elazığ'da uyuşturucuyla mücadelede kurumlar arası eşgüdüm vurgulandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bilgilendirme toplantısı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında bir bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Elazığ Adliyesi’nde düzenlenen toplantıya, Adalet Bakanlığı genelgesi doğrultusunda görevli savcılar ile kolluk kuvvetlerinin temsilcileri bir araya geldi.

Toplantıya katılan kurumlar arasında Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ve Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ile uyuşturucu suçlarıyla görevli Cumhuriyet savcıları yer aldı.

soruşturmaların değerlendirilmesi ve bilgi paylaşımı:

Toplantıda kentte yürütülen soruşturmalara ilişkin karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı. Katılımcılar, delil yönetimi, istihbari bilgi paylaşımı ve soruşturma süreçlerinde koordinasyonun hızlandırılmasına dönük uygulamalı yöntemleri görüştü ve mevcut vakaların adli süreçlere etkileri ele alındı.

iş birliğinin önemi ve kararlılık:

Toplantıda, kurumlar arası eşgüdümün güçlendirilmesinin suçla mücadelede belirleyici olduğu vurgulandı. Ayrıca uyuşturucu suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilerek, ortak çalışmaların ve düzenli iletişimin devam ettirileceği belirtildi.

Görüşmeler, adli makamlar ile kolluk kuvvetleri arasındaki iletişimin artırılması ve soruşturmaların etkinliğinin yükseltilmesine yönelik somut adımların değerlendirilmesiyle sonlandırıldı.

ELAZIĞ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE, UYUŞTURUCU SUÇLARIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA...

ELAZIĞ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE, UYUŞTURUCU SUÇLARIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME VE KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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