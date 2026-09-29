Elazığ'da üzüm ve ceviz hasadıyla başlayan orcik mesaisi hızlandı

coğrafi işaretli orcik üretimi başladı:

Elazığ’da üzüm ve ceviz hasadının ardından yöreye özgü, coğrafi işaret tescilli orcik üretimi başladı. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan bu tatlı, hem bölge halkı için önemli bir geçim kaynağı hem de dış pazarda talep gören bir ürün haline geldi.

yapım aşamaları:

Üretim süreci önce cevizlerin toplanıp kırılmasıyla başlıyor. Ardından bağlardan toplanan üzümler sıkılıyor, bölgeye has olan beyaz toprakla mayalandırılıyor ve şıra haline getirildikten sonra kazanda kaynatılıyor. Cevizler tek tek ipe dizilip, kaynayan üzüm şırasına 3-4 defa batırılarak orcik elde ediliyor. Bu yöntem tamamen el emeğine dayanıyor ve herhangi bir katkı maddesi kullanılmıyor; temel malzemeler sadece üzüm, ceviz ve un.

talep, üretim ve yöresel emek:

Değirmenönü (Zerteriç) köyünde yaşayan Servet Çakmak ve ailesi yaklaşık 20 yıldır orcik üretiyor. Çakmak, işe '30 kiloyla başladım' diyerek sürecin nasıl büyüdüğünü anlatıyor ve şunları ekliyor: 'Gün geçtikçe kilosu yükseldi. Şu an Türkiye’nin her tarafına orcik gönderiyoruz, siparişlere yetişemeyecek duruma geldik.'

Aile, üretimdeki yoğunluğa yetişebilmek için gece gündüz çalışıyor. Normal mesai sabah 04.00’te başlayıp akşama kadar sürüyor; sıkım olduğu günlerde çalışma saatleri saat 03.00’te başlayıp gece 24.00’e kadar uzanıyor. Üretim sezonu genellikle Eylül'ün 15'i ile Ekim sonu arasında devam ediyor.

Çakmak ailesi, eskiden kazanlarda elle çalışırken yaş ilerleyince karıştırmalı kazan alarak üretimi kolaylaştırdı. Aile günlük yaklaşık 120 kilo orcik üretiyor ve üretimlerinin fabrikasyonla hiçbir ilgisi olmadığını, tamamının işçilik ve el emeği olduğunu vurguluyor.

Hazırlanan orciğin talebi yalnızca Türkiye'nin 81 ilinde sınırlı kalmıyor; ürünler yurtdışına da gönderiliyor. Çakmak, orcikleri Almanya, Hollanda ve Rusya gibi ülkelere ulaştırdıklarını belirtiyor. Aile, gelen taleplere yetişebilmek için sezon boyunca yoğun tempo ile çalışmaya devam ediyor.

ORCİK YAPIMINA 20 SENE ÖNCE BAŞLADIĞINI AKTARAN SERVET ÇAKMAK,