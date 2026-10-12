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Elazığ'da yağışlar yoğunlaştı, yetkililer tedbir çağrısı yaptı

Meteorolojinin uyarısı sonrası Elazığ ve çevresinde başlayan sağanak cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı; yetkililer tedbir çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 22:00

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EDİTÖR: Aslı Han

Elazığ'da yağışlar yoğunlaştı, yetkililer tedbir çağrısı yaptı

Elazığ'da sağanak etkisini gösterdi

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Elazığ ve çevre ilçelerde sağanak yağış etkili olmaya başladı. Yağışla birlikte kent merkezinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı düşük kotlu alanlarda kısa süreli su toplanmaları görüldü.

meteorolojiden gelen uyarı:

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölge genelinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olabileceği belirtiliyor. Yapılan değerlendirmede, olası olumsuzluklara karşı meteorolojik uyarıların yetkililerce yakından takip edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasının önem taşıdığı vurgulandı.

olası etkiler ve vatandaşlara öneriler:

Açıklamada yağışlara bağlı olarak sel ve su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım ve görüş mesafesinde azalma gibi risklere dikkat çekildi. Yetkililer, vatandaşları tehlikeli bölgelerden uzak durmaya, suyla kaplı yollara araçla girmemeye ve resmi uyarıları takip etmeye çağırdı. Ayrıca, ev ve iş yerlerinde olası su baskınlarına karşı önlem alınması, acil durum iletişim bilgilerini hazır tutmak gibi basit tedbirlerin faydalı olacağı bildirildi.

Yetkililer ve kurumlar, Meteoroloji'nin yeni uyarılarını takip ederek gerekli yönlendirmeleri yapacak. Vatandaşların da resmi kanallardan gelecek bildirimlere kulak vermesi ve dikkatli davranması öncelikli olarak istendi.

Elazığ’da sağanak yağış etkili oldu

Elazığ’da sağanak yağış etkili oldu

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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