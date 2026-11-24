Elazığ’da sıfır atık vizyonunun yerel uygulamaları ele alındı

Elazığ’da gerçekleştirilen Sıfır Atık Çalıştayı, Türkiye genelinde sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması, çevresel sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi ve iklim değişikliğiyle mücadelede yerel düzeyde ortak bir yaklaşım geliştirilmeye çalışıldığı bir platform sundu. Program, Sıfır Atık Vakfı tarafından yürütülen "Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları" serisinin bir parçası olarak özel bir otelde başladı.

çalıştayın kapsamı:

Çalıştay, "Yerelden Ulusala İsraf, Atık ve Kaynak Yönetimi" yaklaşımı çerçevesinde düzenlendi. Etkinlikte sıfır atık, çevre ve iklim değişikliği alanındaki yerel uygulamalar değerlendirildi, farklı sektörlerden paydaşların katılımıyla tematik masa toplantıları yapıldı. Katılımcılar, kaynakların verimli kullanılması, israfın önlenmesi, atıkların etkin yönetimi ve doğal varlıkların korunmasına yönelik somut çözüm önerileri üzerinde çalıştı.

yerel aktörlerin katkısı:

Elazığ Vali Yardımcısı Muhammed Sait Baytok çalıştayda yaptığı konuşmada, "İçinde bulunduğumuz çağda, çevre kirliliği, iklim değişikliği, doğal kaynakların bilinçsiz tüketimi ve atık yönetimi yalnızca belirli kurumların değil, toplumun her kesiminin üzerinde düşünmesi ve sorumluluk alması gereken önemli konular haline gelmiştir. Elazığ’ımızın doğal güzelliklerini, su kaynaklarını ve çevresel değerlerini korumak hepimizin ortak görevidir. Bu konuda kamu kurumlarımızın, yerel yönetimlerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve vatandaşlarımızın iş birliği içerisinde hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Doğa bize miras değil, gelecek nesillere emanettir. Unutmayalım ki çevreyi korumak sadece kurumların değil, hepimizin ortak sorumluluğudur. Küçük gibi görünen adımlarımız, yarınlarımız için büyük farklar oluşturacaktır" ifadelerini kullandı.

Fırat Üniversitesi tarafında ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, üniversitenin yaklaşık 50 bin kişilik bir aile olduğunu belirterek eğitim, araştırma ve Ar-Ge çalışmalarının sıfır atık ve sürdürülebilirlik konularında önemli rol oynadığını vurguladı. Yılmaz, müfredatlara sıfır atık farkındalığı kazandırıldığını, araştırma projeleri ve Ar-Ge faaliyetleriyle çalıştaydan bilimsel çıktılar beklediklerini söyledi. Üniversitenin Türkiye’deki 20 araştırma üniversitesinden biri olduğuna dikkat çekti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Saadettin Taşkesen ise nüfus artışı, tüketim alışkanlıkları ve iklim değişikliğinin tarım ve gıda güvenliği üzerinde baskı oluşturduğunu ifade ederek, "2017 yılından başlayarak bugüne kadar aralıksız ve değerli çalışmalarla sıfır atık hareketi, kaynağından araştırmayı geri kazanmayı ve yeniden kullanmayı hedef alırken üretimden tüketime her aşamada israfı önlemeyi ve kaynakları verimli bir biçimde kullanmak zorundayız" dedi. Taşkesen, özellikle tarım sektörünün bu süreçten en fazla etkilenen alan olduğuna dikkat çekti.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fatih Önalan da 2017'de Emine Erdoğan himayelerinde başlayan sıfır atık projesinin çevre bilinci açısından dönüştürücü bir adım olduğunu belirterek, sıfır atığın yalnızca toplama ve geri dönüşüm değil, "atığın oluşmadan önlenmesi, israfın azaltılması, kaynakların verimli kullanılması, yeniden kullanılması ve döngüsel ekonomi anlayışının hayatın her alanına yerleştirilmesi" olduğunu vurguladı.

Çalıştayda üretilen önerilerin, Elazığ’ın yerel ihtiyaçlarına uygun politika ve uygulamalara dönüştürülmesi hedefleniyor. Toplantı sırasında oluşturulan tematik çalışmaların, hem kamu kurumları hem akademi hem de sivil toplum arasında daha güçlü iş birlikleri oluşturması bekleniyor. Katılımcılar, saha uygulamalarıyla ilgili pilot proje ve ortak çalışma önerilerini gündeme taşıdı.

Programın önümüzdeki dönemde bölgesel uygulamalara ve bilimsel çıktılara dönüşmesi, atık yönetimi ve kaynak verimliliği konusunda sürdürülebilir sonuçlar üretmesi amaçlanıyor. Çalıştay, yerel düzeyde farkındalığı artırmayı ve pratik adımların hayata geçirilmesini sağlayacak ortak bir strateji geliştirilmesine zemin hazırladı.

SIFIR ATIK HAREKETİ KURUCUSU, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SIFIR ATIK YÜKSEK DÜZEYLİ ŞAHSİYETLER DANIŞMA KURULU BAŞKANI VE SIFIR ATIK VAKFI ONURSAL BAŞKANI EMİNE ERDOĞAN’IN ÖNCÜLÜĞÜNDE ŞEKİLLENEN SIFIR ATIK VİZYONU DOĞRULTUSUNDA, 81 İLİ KAPSAYAN ÇALIŞTAY PROGRAMLARI SÜRÜYOR.