Dolar 50,1673 +0,07%
Euro 55,9508 +0,13%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.637,14 +0,98%
EUR/USD 1,1157 +0,12%
Brent Petrol 97,49 -0,84%
--°

Elazığ’da yükseklerden gelen ilk kar şehir merkezinde etkisini gösterdi

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü uyarısının ardından Elazığ şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı; yüksek kesimlerde etkisi artıyor, yağış aralıklı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 16:01

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Elazığ’da yükseklerden gelen ilk kar şehir merkezinde etkisini gösterdi

Elazığ’da mevsimin ilk karı başladı:

Elazığ’ın şehir merkezine mevsimin ilk kar yağışı ulaştı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından kentte yüksek kesimlerde karın etkisini artırdığı, şehir merkezinde ise yağışın aralıklarla devam ettiği kaydedildi.

karın dağılımı ve etkisi:

Kentin yüksek noktalarında yoğunlaşan yağış, şehir merkezinde zaman zaman hissediliyor. Kısa süreli kar yağışı görüş mesafesinde azalma ve zemin kayganlığına neden olabilir; bu nedenle sokakta ve trafikte dikkatli olunması önem taşıyor.

meteorolojik uyarı ve öneriler:

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda vatandaşların hava koşullarını takip etmesi ve gereksiz yolculuklardan kaçınması tavsiye ediliyor.

ELAZIĞ’IN ŞEHİR MERKEZİNDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

ELAZIĞ’IN ŞEHİR MERKEZİNDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Elazığ’da gece hava sıfırın altına inince araç camları buzlandı
images

Van'da kış geri döndü: cadde ve sokaklar beyaza büründü
images

Çetin kış Ardahan'ı vurdu: Bülbülan mevkii araç trafiğine kapatıldı
images

Kar hayatı sekteye uğrattı: Bülbülan mevkiinde Ardahan-Ardanuç kara yolu trafiğe...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de trafikte tehlike: polisten kaçış film sahnelerini aratmadı

Kar yağışında kayan araç uçuruma yuvarlanmamak için dağ yönüne çevrildi, üç kişi yara almadan kurtuldu

İnegöl'ün kırsalında yangın: çiftlik kullanılmaz hale geldi, büyükbaşlar kurtarıldı

Bandırma'da yurt önünde tek taraflı kaza: itfaiye sürücüyü araçtan kurtardı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Birlikten güç doğurmak: terörsüz Türkiye ortak sorumluluğumuz