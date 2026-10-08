Elazığ’de gençlerin keşif alanı: Bilimfest başladı

Elazığ Valiliği ve İl Özel İdaresi ortaklığında kentin ilk kapsamlı TÜBİTAK 4007 projesi olarak hazırlanan BİLİMFEST Elazığ, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen resmi törenle kapılarını açtı. Festival, çocuk ve gençlerin bilimsel ve teknolojik uygulamaları yerinde incelemesi amacıyla tasarlandı ve 10 Ekim'e kadar ziyaretçilere açık olacak.

festivalin kapsamı:

Elazığ İl Özel İdaresi bünyesindeki Bilim Merkezi tarafından yürütülen ve Türkiye Yüzyılı Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen etkinlikte, uzay ve havacılık, sürdürülebilirlik, yapay zekâ ve robotik kodlama gibi temalarda alanlar oluşturuldu. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde kurulan etkinlik sahasında 64 farklı atölye çalışması gerçekleştiriliyor.

Organizasyon, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK desteklerinde; Elazığ Belediyesi, Fırat Üniversitesi, Fırat Teknokent, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirildi.

valinin mesajı ve öğrenci izlenimleri:

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, festivalin önemine işaret ederek, 'İl Özel İdaremiz, Bilim Merkezi ve İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi bünyesinde, belediyemizin ve ilgili tüm kurumlarımızın katkılarıyla TÜBİTAK 4007 projesini şu anda hayata geçiriyoruz. Bu açılışın çok büyük bir öneme ve berekete vesile olacağına inanıyorum. Gerek ilimizden TEKNOFEST yarışmalarına ve uluslararası yarışmalara katılan pek çok projemizi, gerekse bu doğrultuda yapılan bilimsel ve sosyal çalışmaları çok kıymetli buluyorum,' dedi. Hatipoğlu, ayrıca savunma sanayisinde geliştirilen yerli araçlar ve trafik bilinciyle ilgili farkındalık çalışmalarının çocukların gözlemlerine sunulduğunu belirtti.

Festival alanını gezen öğrenciler de duygularını aktardı. Mehmet Salih Gençkaya şunları söyledi: 'Okulumuz bizi buraya getirdi, hep birlikte bilim festivaline geldik. Devletimizin ve milletimizin yaptığı yatırımları, yerli İHA’ları, SİHA’ları ve tankları burada yakından gördük. Bu araçları görmek bizi çok onurlandırdı ve gururlandırdı, bizim için çok farklı bir deneyim oldu. Halkımızın gelip bu bilim festivalinde bulunması gerekiyor. Bu festivalin önemini halkımıza bildirmemiz lazım. Her sene böyle etkinliklerin yapılması şart; çünkü devletimizin yaptığı yatırımları bizim yaşımızdaki küçük çocukların öğrenmesi gerekiyor. İleride devletimizi ve milletimizi ayakta tutacak kişiler bizleriz.'

Alper Özdemir ise etkinliğin yoğunluğuna dikkat çekerek, 'Arkadaşımın da dediği gibi her sene böyle bir aktivite olursa tabii ki daha iyi olur. Milletimiz de buraları görmüş ve bilinçlenmiş olur. Festival alanı gerçekten de bayağı yoğun. Çok ciddi bir kalabalık var, neredeyse iğne atsan yere düşmez denilecek bir yoğunluk yaşanıyor,' diye konuştu.

Elazığ’da Bilimfest heyecanı başladı